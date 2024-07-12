Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Mersin ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 521 milyon 100 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Mersin ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 521 milyon 100 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen kaçak eşya ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ederken, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla kaçakçılara büyük darbeler indiren Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, her tür kaçak eşyaya yönelik mücadelesini ülkenin dört bir yanında kararlılıkla devam ettirdiğinin altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Mersin ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 521 milyon 100 bin Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi.Olaylarla… pic.twitter.com/FWPS8RuMTD— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 12, 2024