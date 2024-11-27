MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesinden başlayıp, Manisa merkezden Gediz’e ulaşan Tabak Deresi’nin kapalı kesitinde yürüttüğü temizlik çalışmasında sona yaklaştı.MANİSA (İGFA) - 45 yıldır temizlemeyen dere yatağında 24 saat esaslı olarak çalışan MASKİ, taşkın riski yaratan bir sorunu daha ortadan kaldıracak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesinden başlayıp, Gediz’e kadar ulaşan Tabak Deresi’nde başlatılan temizlik çalışmasında sona gelindi. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

SAĞLIKLI SU AKIŞI SAĞLANACAK

İlk olarak, Manisa Tren Garı’nın karşısındaki refüjde kazı yaparak dere açıldı. Ardından çalışmaya uygun iş makinesi ile dere yatağını tamamen dolduran malzeme dışarı taşınmaya başlandı. Hayata geçirilen çalışma ile dere yatağında artık sağlıklı su akışı sağlanacak.

24 SAAT ESASLI ÇALIŞMA

Manisa merkezde taşkın riskini ortadan kaldırmak için büyük öneme sahip olan çalışma 24 saat esaslı olarak yürütülüyor. 45 yıldır temizlenmeyen dere yatağında yapılacak kapak sistemi ile önümüzdeki yıllarda derenin temizliği daha kolay bir şekilde yapılacak.

“MANİSA İÇİN ÇOK GEREKLİYDİ”

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da temizlik çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiği Tabak Deresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Postacı, “Yaklaşık 45 yıldır açılmamış ve ağzına kadar dolu bir şekilde akmaya çalışan bir dereyi, Tabak Deresi’ni açmış bulunmaktayız. MASKİ olarak uzun süredir devam ettirdiğimiz dere temizliklerine Bayındırlık Mahallesinden başlayıp, Gediz’e kadar giden Tabak Deresi üzerinde devam ediyoruz. Gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Aşağıda görmüş olduğunuz geçidin hemen hemen tamamı doluydu. İçeride küçük bir iş makinemiz çalışmaya devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar bu çalışmayı bitirmiş olacağız. Bu çok gerekli olan bir çalışmaydı. Çünkü merkezin yükünü çeken bir yerdi. İçerisi kum ve çakılların sürüklenerek gelmiş olduğu atıklarla dolu yapıdaydı. Bu çalışmanın ardından açık alan artık kapatılmayacak. Bir kapak sistemiyle üzerini kapatacağız. Sonra belirli yıllarda temizliği daha rahat ve daha kolay olacak.Yaklaşık 10 gündür buradayız. Zor bir çalışmaydı. Ama Manisa için çok gerekliydi” ifadelerini kullandı.