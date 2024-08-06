Maden Tetkik ve Arama’nın paylaştığı güncel Türkiye Diri Fay Haritası'nda yer alan verilere göre göre Türkiye genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de deprem araştırmaları ile ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırmalarını harita verisini kullanarak yapıyor. Alınan bilgiler kapsamında Maden Tetkik ve Arama (MTA) güncel fay hattı haritası gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları arasında yer alıyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey kısmındaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde sona eriyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Osmaniyeü, Hatay, Kahramanmaraş Gaziantep, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Muş'a kadar sürüyor. Öte yandan Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üstünde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 kentin doğrudan şehir merkezinden aktif olarak fay hattı geçiyor. Öte yandan 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.

KUZEY KESİMİNDE KALAN DOĞU-BATI FAY HATTI

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı bölgesine doğru uzanan fay hattı. Saros Körfezi'nden başlayarak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanıyor. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Düzce-Bolu, Adapazarı, Gerede, Suluova, Merzifon, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Varto ve Van, Erzurum üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanıyor. Öte yandan Edremit, Çanakkale, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalıyor.

Ege Bölgesi’ndeki, Gediz, Bakırçay, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Deprem kuşağı, Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alıyor. Öte yandan Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın kuzey eteklerine de faylar uzanıyor.

MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında yer alıyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay hattı yer almazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ BULUNAN İLLER

MTA diri fay haritasına göre birinci derece riskli bölgeler şöyle sıralandı,

Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Isparta, Bursa, Yalova Bilecik, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ BULUNAN İLLER

Yenilenmiş diri fay haritasına göre ikinci derece riskli bölgeler ise şu şekilde sıralandı.

İstanbul, Tekirdağ, Bitlis, Van, Kahramanmaraş, Şırnak, Adıyaman, Afyon, Zonguldak, Samsun, Antalya, Kars, Erzurum, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.