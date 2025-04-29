Kocaeli Büyükşehir’in 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alarak oluşturduğu “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonu, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirdiği kültür ve sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak oluşturulan “30° Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu Sergisi-Bir Zaman Fraktalı”, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılacak.

ÖNEMLİ BİR KOLEKSİYON AĞIRLANACAK

Gerçekleştirdiği çalışma ve yatırımlarıyla Kocaeli’nin sanayi kenti kimliğini sanat ve kültür seçeneği ile değiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu seçeneğe katkı sunmaya devam ediyor. Seka arazisini, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi haline getiren Büyükşehir, bu alan içinde hizmete açtığı Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde ise birbirinden kıymetli sergilere ev sahipliği yapıyor. Sanat Merkezi önümüzdeki günlerde yine önemli bir koleksiyonu ağırlayacak.

TÜRKİYE’DE ZAMAMIN BAŞLADIĞI YER KOCAELİ

Türkiye’de zamanın başladığı yer olan Kocaeli, zamanı sanata dönüştürüyor. 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak oluşturulan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonu, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici’nin sanat yönetiminde hazırlanan bu kapsamlı sergi, kent tarihine sanatsal bir hafıza kaydı bırakmayı hedefliyor. Kocaeli’nde bugüne kadar kente dair oluşturulmuş en büyük koleksiyonlardan biri olma özelliği taşıyan “Bir Zaman Fraktalı”, 25 Mayıs Pazar gününe kadar izlene bilinecek.

ZAMANIN VE KENTİN FRAKTAL YANSIMASI

Türkiye’de zamanın başlangıç noktası kabul edilen 30° Doğu Meridyeni’nin Kocaeli’nden geçmesine dikkat çekerek, kentin zamanla ve mekânla kurduğu özel ilişkiyi sanatsal bir dille işliyor. Akın Ekici’nin çağdaş tekniklerle ürettiği resimlerde, Kocaeli’nin ikonik mimari unsurları, doğası ve tarihi, fraktal geometri ve zaman döngüsü metaforlarıyla yeniden yorumlanıyor. Sanatseverler sergide; yağlıboya, batik, seramik, kûfi hat, ma’kıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60’ı aşkın eseri bir arada görebilecek.

FARKLI TEMALAR, ZENGİN ANLATIMLA SUNULACAK

Sergide yer alan eserler; “Sanayi Şehri Kocaeli”, “Doğal Kocaeli”, “Körfez ve Deniz”, “Keltepe Çiğdemi”, “4 Mevsim Kocaeli”, “1923 Bayrakları”, “Mavi Körfez”, “İzmit Saat Kulesi”, “Gün Döngüsü”, “Kocaeli Kuşları” ve “Kuvâ-yi Milliye” gibi temaları sanatsal bir anlatımla izleyicilere sunuyor. Ayrıca Moda Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan 6 tekstil eseri ve seramik heykeller de koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında.

SANATIN İMECE RUHU

Sadece Akın Ekici’nin değil, sanatçı dostlarının da katkılarıyla oluşan koleksiyona İsmail Hakkı Gurbetçi (hat sanatı), Esra Uyman (seramik), Mine Aydoğan (batik), Gülen Turan (renk çalışmaları), Hayrettin Susam (baskı sanatı) gibi önemli sanatçılar katkıda bulundu. Serginin görsel yönetmenliğini ise Özkan Kale üstlendi.

ŞEHRİ SANATLA ANLATAN BİR KİTAP

Sergiye eşlik eden ve süreci devam eden bir diğer önemli çalışma da Prof. Dr. Uğur Batı tarafından kaleme alınan “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz” adlı kitap. Kocaeli’ni sanat, edebiyat, mitoloji ve şehir kültürü ekseninde özgün bir şehrengiz üslubuyla anlatan eser, kent hafızasına derin bir katkı sunmayı amaçlıyor.