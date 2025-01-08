ANKARA (İGFA) - Üç yıldır faaliyette olan Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hizmet verdi. Hat üzerinde 1 milyon 457 bin ton yük taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının açılışının 3üncü yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının 8 Ocak 2022de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın teşrifleri ile hizmete açıldığını ve 3 yıldır hizmette olduğunu anımsatarak, "Açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti verdik. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kuran hattımız ile vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sunduk" dedi.
Söz konusu hattın sunduğu zaman tasarrufuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Karaman-Konya arasında seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasında 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasında ise seyahat süresini 6 saate indiğine dikkati çekerek, Karamanlıların hızlı tren ile büyükşehirlere kolayca ulaşım sağladığını söyledi.
Bakan Uraloğlu, hat istatistiklerine ilişkin bilgiler verdi.
Ankara-Karaman arasında karşılıklı 4, İstanbul-Karaman arasında ise karşılıklı 2 sefer düzenlendiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, hatların ilk etaplarına da dikkat çekerek, "Ankara-Konya YHT Hattını 2011de, İstanbul-Konya YHT Hattını 2014te, 2022de Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının tamamlayarak, Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman Hatlarını hizmete açtık. Bugüne kadar Ankara-Karaman Hattında 2 milyon 214 bin, İstanbul-Karaman hattında 1 milyon 569 bin yolcu seyahat etti" dedi.
KONYA KARAMAN HIZLI TREN HATTINDA 1 MİLYON 457 BİN TON YÜK TAŞINDI
Bu arada Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının yalnızca yolcu taşımacılığında değil aynı zamanda yük taşımacılığında da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hattımız Konya ve Karaman sanayi bölgelerini, limanlara ve lojistik merkezlere bağlayarak ihracat ve ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlıyor. Konya-Karaman hattında hızlı ve güvenilir yük taşımacılığıyla lojistik sektöründe yeni bir dönem başlatarak Türkiyenin demir yolu taşımacılığındaki vizyonuna önemli bir katkı sağladık. Konya-Karaman Hattında hızlı trenlerin işletilmediği zaman aralığında yapılan yük taşımacılığında bugüne kadar 3 bin 200 trenle 1 milyon 457 bin ton yük taşındı" diye konuştu.