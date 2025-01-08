Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD,sürdürülebilirlik projeleri kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, doğaya ve enerji katkı sağlayacak “RUMELİSİAD 20. Yıl Hatıra Ormanı” projesini hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği(RUMELİSİAD), sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çok önemli bir çalışmaya daha imza attı.

Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında birçok değerli çalışmaya imza atan RUMELİSİAD yeni yıla da hızlı bir giriş yaparken,sürdürülebilirlik projeleri kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, doğaya ve enerji katkı sağlayacak “RUMELİSİAD 20.Yıl Hatıra Ormanı” projesini hayata geçirdi.

Bursa Mudanya Altıntaş Mevkiindeki RUMELİSİAD 20.Yıl Hatıra Ormanı projesi kapsamında, 10 Bin fidanın dikim töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene; RUMELİSİAD üyelerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bulgaristan Bursa Konsolosu MomchilRusinov ve Ticaret Ataşesi LyubomirLyubenov,Bursa Orman İşletme Müdürü Necdet Akay, Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu ve geçmiş dönem RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, RUMELİSİAD Vakfı Başkanı Taner Bolcanilepilot okulların öğrencileri katıldı.

Ekosisteme ve geleceğe katkı

RUMELİSİAD olarak, geleceğe katkı sağlama hedefiyle böylesine değerli bir projeye imza attıkları için çok mutlu ve aynı zamanda gururlu olduklarını ifade eden RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, “RUMELİSİAD olarak, ekonomik ve ticari hayata olduğu kadar topluma ve içerisinde bulunduğumuz ekosisteme değer katma odağındaki çalışmalara da büyük önem veriyoruz. Bu anlamda dernek olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında karbon ayak izimizi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapmayı hedefledik. Sürdürülebilirlik konusuna özel bir önem veriyoruz.Orman Bölge Müdürlüğü ile gerekli protokolleri yaptıktan sonra hayata geçirdiğimiz RUMELİSİAD 20.Yıl Hatıra Ormanı projesi de hem çevremize duyduğumuz sorumluluğun bir göstergesi niteliğinde hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimizi destekleyen bir proje oldu.Aynı zamanda, RUMELİSİAD 20. Yıl Hatıra Ormanı ile RUMELİSİAD ismi de ölümsüzleştirildi. Bu anlamda emeği geçen ve projemize katkı koyan herkese teşekkür ederim. RUMELİSİAD olarak, yeni dönemde ülkemize ve geleceğe katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.