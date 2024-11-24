ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor" diyerek denetimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

”Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamakla” ilgili olarak 2024 yılında toplam 368 bin 780 işlem yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz" dedi.

462 bin 324 araca ve sürücüye işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekipleri 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 aracı denetledi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 462 bin 324 araca ve sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.