Türkiye Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutluyor. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’nda 3 Haziran’da İlk Ders: Bisiklet olacak. 09.00 ile 12.00 saatlerinde pedallar geleceğe dönecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, Haziran ayının ilk günlerinde 12. Yeşilay Geleneksel Bisiklet Turu ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri ile bisikletin bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu da bu özel günü İstanbul İl Bisiklet Temsilciliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen “Pedala İlk Adım” etkinliği ile kutluyor. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’nda 3 Haziran Salı günü 09.00-12.00 arasındaki bisiklet dersine bisiklet sporcuları da katılacak. Öğrenciler derste Dünya Bisiklet Günü’nü kutlayacak.

3 HAZİRAN’DA BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLKOKULU’NDA İLK DERS: BİSİKLET!

Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’nda 8 yıldan bu yana uygulanan “Pedala İlk Adım” projesi, ilköğretim çağındaki çocuklara temel bisiklet eğitimi vererek fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, bisiklet kültürünü küçük yaşlarda kazandırmayı amaçlıyor. Öğrencilerin motor becerilerini geliştirmek, çevre bilincini artırmak ve ulaşım alışkanlıklarını dönüştürmek hedefiyle bisikleti bir eğitim aracı olarak konumlandırıyor. Bu vizyon doğrultusunda okul, bisiklet derslerine, atölye alanlarına ve eğitici iş birliklerine yatırım yaparak öğrencilerine sürdürülebilir bir yaşam biçimi sunmayı hedefliyor. Öğrenciler, “Bisikletim ve Ben” eğitimi kapsamında okul bahçesindeki bisiklet parkurunda bisiklet dersini yapıyor.

“Pedala İlk Adım” projesi ile çocuklar yalnızca bisiklet sürmeyi öğrenmekle kalmıyor; denge, koordinasyon, özgüven ve sorumluluk gibi becerileri de erken yaşta kazanıyor. Proje aynı zamanda çocukların ekip çalışması ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir platform sunuyor, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesini desteklerken, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlıyor.

Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’nda 3 Haziran Salı günü 09.00-12.00 arasındaki bisiklet dersine bisiklet sporcuları da katılacak.

Öğrenciler Bisiklet Dersi’nde Dünya Bisiklet Günü’nü kutlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çocuklarımızın gelişimine, çevreye duyarlılığına ve sağlıklı yaşam biçimi edinmelerine katkı sağlayan güçlü bir eğitim aracıdır. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu ile birlikte Federasyonumuzun ve İstanbul Bisiklet İl Temsilciliğimizin desteğiyle sunduğumuz bu imkân, çocuklarımızın geleceğe daha bilinçli ve özgüvenli adımlarla ilerlemesini sağlıyor” dedi.

“Pedala İlk Adım” projesi kapsamında Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’nda İstanbul Bisiklet İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu tarafından verilen bisiklet derslerinde bisikletin altın kuralları, trafikte güvenli sürüş anlatılırken minik yüreklerde büyük hayallerin de tohumları ekiliyor. Ensar Efendioğlu derslerinde sadece pedal çevirmeyi değil, bir sporcunun disiplinini, özgürlüğünü ve sorumluluğunu da anlatıyor. Efendioğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu lisans süreçleri hakkında bilgi vererek, geleceğin milli sporcularına ilk adımlarını attırarak ilham veriyor.