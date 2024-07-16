Son 1 hafta içinde 26 ilde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. 50 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın kaçak/sahte alkol üretimine yönelik düzenlediği Çengel operasyonlarının 7'ncisi son bir haftada 26 ilde düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik “ÇENGEL-7” operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1813089242869842004

Bakan Yerlikaya, Çengel-7 operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini belirterek, üretimini yaptığı belirlenen 50 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Vatandaşların can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.