İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı rengarenk görüntülere sahne olacak 'Geleneksel Uçurtma Şenliği' ile kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlik, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenecek ve gün boyu sürecek programlarla çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak.

Atölyelerden sahne gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer alacağı şenlikte; oyunlar, şişme oyun parkurları, sosis balon aktiviteleri, yüz boyama ve eğlenceli ikramlar da çocukları bekliyor.

RENKLİ ETKİNLİK PROGRAMI GÜN BOYU SÜRECEK

Şenlik kapsamında sahne programı ve etkinlik akışı şu şekilde planlandı:

14.30 Belediye Çocuk Korosu Konseri15.15 Belediye Çocuk Halk Oyunları Topluluğu15.30 Kukla Gösterisi16.00 Sihirbaz Gösterisi16.30 Alp Abi ile eğlenceli anlar17.00 Bubble Show

Her yaştan çocuğa hitap eden etkinliklerle Bornova'da bayram coşkusu doruğa ulaşacak.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜ BORNOVA'NIN EN GÜZEL SESİ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe duyulan umudun simgesi olduğunu vurguladı. Eşki, 'Çocuklarımızın neşesi ve hayalleri bizim en büyük ilham kaynağımız. Onların yüzündeki gülümseme Bornova'nın en güzel sesi. Bu özel günde tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte şenliğimize bekliyoruz. Gökyüzünü birlikte renklendirelim' dedi.

Eşki, düzenlenen etkinliklerle çocukların hem eğleneceğini hem de sosyal olarak gelişeceğini belirterek, Bornova Belediyesi'nin çocuk odaklı projelere öncelik vermeye devam edeceğini ifade etti.

GELENEKSEL ŞENLİK BORNOVA'DA BİR BAYRAM KLASİĞİ HALİNE GELDİ

Her yıl büyük ilgi gören Geleneksel Uçurtma Şenliği, bu yıl da Bornovalıları bir araya getirecek. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçireceği etkinlikte, gökyüzü rengarenk uçurtmalarla dolacak, 23 Nisan ruhu Bornova'da hep birlikte yaşanacak.