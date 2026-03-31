İçişleri Bakanlığı, 25 ilde düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda 255 şüpheliyi yakalayarak 3 milyon 59 bin uyuşturucu hap ve 325 kg uyuşturucu madde ele geçirdi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen büyük çaplı operasyonda önemli başarılar elde edildiğini duyurdu.

Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı ve organize suçlar oluşturduğu tespit edildi.

3 MİLYON UYUŞTURUCU HAP VE 325 KİLOGRAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ve 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 255 şüpheli yakalanarak adli sürece dahil edildi. Bu şahıslardan 99'u tutuklanırken, 35'ine adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ettiği öğrenildi.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 31, 2026

Jandarma Genel Komutanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen bu operasyona 960 narkotik ve asayiş ekibi, toplamda 5 bin 760 personel katıldı. İl Jandarma Komutanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, sokak satıcılarından uyuşturucu imalatçılarının takip edilerek, en küçük birimin bile tespit edilmesine yönelik operasyonlar başarıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, yapılan operasyonun uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Bakanlık, operasyonlarda görev alan tüm güvenlik güçlerini ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.