Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen final programıyla sona erdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, final programıyla sona erdi. Şairler, yazarlar ve edebiyat tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, üç gün boyunca şehri şiirle buluşturarak unutulmaz anlara sahne oldu.

YOĞUN KATILIM

Final programı, Sapanca İnsan Hakları Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Sapanca Belediye Başkan Vekili Müjgan Gençer, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin’in yanı sıra çok sayıda şair, yazar ve edebiyatsever katıldı.

MÜZİK VE ŞİİR BİR ARADA

Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen kapanış programında konuk şairler, 7’den 70’e her yaştan vatandaşla buluşarak şiirin büyülü dünyasını paylaştı. Büyükşehir Kent Orkestrası’nın seslendirdiği eserlerle anlam bulan organizasyon, sanatseverlere müzik ve şiiri bir arada sundu.

“ŞİİRİN COŞKUSUYLA DÜNYAYI DOLAŞTIK”

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinliğin duygu yüklü atmosferine değinerek şunları söyledi, “Üç gün boyunca şiirin ilham veren coşkusuyla adeta dünyayı dolaştık. Her mısrada kalplerimize dokunan, unutulmaz hatıralar biriktirdik. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz, Sapanca’nın eşsiz güzelliğinde bizlerle buluştuğunuz için gönülden teşekkür ediyorum. Belki şimdi vedanın hüznünü yaşıyoruz ama şairlerimizin kelimeleri ve duygularıyla zenginleşmiş olarak ayrılıyoruz.”

EDEBİYAT DÜNYASINDA BİR İZ

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen şairlerin katılımıyla gerçekleşen ve 3 gün süren Sapanca Şiir Akşamları etkinlikleri, katılımcılardan tam not aldı. Geleneksel hale gelen Sapanca Şiir Akşamları, hem kültürel çeşitliliği hem de edebi derinliğiyle bir kez daha edebiyat dünyasında iz bıraktı.