Kocaeli İzmit'te 21 aylık bebeğin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detaylı inceleme için müfettiş görevlendirdi. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahalenin yapıldığ ve çocuğun ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

"Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denilen açıklamada, olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilriken, detaylı inceleme için müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

21 aylık bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacağı duyuruldu.