Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ve tamamı gönüllü öğretmenlerden oluşan Millî Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin üye sayısı 10 bine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, 2021'in "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından 81 ilde öğretmenlerden oluşan AFAD ile koordineli çalışmalar yürüten MEB AKUB'u kurmuştu. MEB AKUB, kurulduğu günden bu yana afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan her alanda önemli görevler üstleniyor.

Okul ve kurumlarda muhtemel afet ve acil durumlarda önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, planlara uygun biçimde süreçlerin hassasiyetle yönetilmesi, görevli aktörlerin yaklaşımının uyumlu hâle getirilmesi ile afet ve acil durum kültürünün geliştirilmesinin amaçlandığı MEB AKUB'da, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekillerinin yaygınlaştırılması, temel önlemler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması için faaliyetler yürütülüyor.

Öğretmenler, AFAD ile koordineli şekilde yürütülen arama-kurtarma eğitimlerinin yanı sıra "amatör telsiz kullanımı", "dron", "KBRN", "afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitici eğitimi kursları", "temel afet bilinci eğitimi", "yangın eğitimi", "afet farkındalık eğitimleri ve acil durum ekipleri eğitimi" alanlarında eğiticilerin yetiştirilmesi gibi çok kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor.

Ayrıca, Bakanlık, Türkiye genelinde 83 ekibi bulunan MEB AKUB'un operasyon kabiliyetlerini artırmak ve afete daha hazır hale gelmesi için ilgili kuruluşlarla da iş birliğinin yapılmasını hedefliyor.

"OKUL SORUMLUSU AFET LİDERİ" YETİŞTİRİLECEK

Bakanlık koordinasyonunda MEB AKUB ekipleri, depremden etkilenen 11 il için yoğun çaba gösterdi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin kişiyle görev yapan MEB AKUB, bir yandan enkaz başlarında arama kurtarma çalışmalarına katılırken psikolojik danışman ve rehber öğretmenler ise başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verdi.

Türkiye'nin bir "deprem ülkesi" olduğu gerçeğiyle birlikte gönüllü öğretmenlerin MEB AKUB'a katılımı hızla arttı ve ekiplerin üye sayısı 10 bine yükseldi.