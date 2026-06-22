MEB, 27 Haziran 2026'da yapılacak Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı giriş belgelerini erişime açtı. İngilizce ve Almanca yapılacak sınavın sonuçları 20 Temmuz 2026'da ilan edilecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, 27 Haziran tarihinde 2026 yılı Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) kapsamında gerçekleştirilecek 'Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı' giriş belgelerini yayımladı.

Öğrencinin tercihine göre İngilizce ve Almanca gerçekleştirilecek yazılı sınav, saat 10.00'da tek oturum olarak uygulanacak.

81 il merkezinde yapılması planlanan sınavda öğrencilere 5 seçenekli 50 soru sorulacak ve 110 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, 20 Temmuz 2026 tarihinde Bakanlığın resmi iletişim kanalları üzerinden ilan edilecek.

Sınav puanları, sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.