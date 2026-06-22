Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmayı sürdürürken, yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını da tamamladı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılında yaklaşık 9 bin öğrenciyi sınavlara hazırlayan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, uzman öğretmen kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla yeni dönemde de gençlerin yanında olacak.

Öğrencilere ders anlatımlarının yanı sıra kaynak kitaplar, yaprak testler, deneme sınavları ve rehberlik hizmetleri sunan kurs merkezleri, sınav sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, fırsat eşitliği anlayışı doğrultusunda sunduğu ücretsiz eğitim hizmetleriyle, öğrencilerin hayallerindeki liselere ve üniversitelere ulaşmalarına katkı sağlamaya devam edecek.