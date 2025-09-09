TÜİK, 2024 Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri’ni açıkladı. Hizmet ihracatı yüzde 11 artışla 117,2 milyar dolar, ithalatı yüzde 12 artışla 55,8 milyar dolar oldu. Seyahat hizmetleri ihracatta yüzde 48 payla lider, Almanya ise seyahat hariç ihracatta ilk sırada yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri’ni yayımladı.

Seyahat hizmetlerinin ihracattaki liderliği turizm sektörünün önemini vurgularken, taşımacılık ve bilişim hizmetlerindeki artış, Türkiye’nin küresel ticaretteki rekabet gücünü yansıttı.

Verilere göre, hizmet ihracatı 2023’te 105,5 milyar dolar iken 2024’te yüzde 11 artarak 117,2 milyar dolara ulaştı. Hizmet ithalatı ise 2023’te 49,9 milyar dolardan yüzde 12 artışla 55,8 milyar dolara yükseldi. Seyahat hizmetleri, ihracatta yüzde 48 payla en büyük sektörü oluştururken, taşımacılık hizmetleri yüzde 35 ile ikinci, diğer iş hizmetleri yüzde 5,9 ile üçüncü sırada yer aldı.

SEKTÖREL DAĞILIM VE ARTIŞLAR

Seyahat hizmetlerinin ihracat payı 2023’te yüzde 47,4 iken 2024’te yüzde 48’e yükseldi. Taşımacılık hizmetleri ihracatı yüzde 7 artarak 40 milyar 990 milyon dolara, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı ise yüzde 37,8 artarak 5 milyar 335 milyon dolara ulaştı.

İthalatta ise taşımacılık yüzde 38,3 payla ilk sırada, diğer iş hizmetleri yüzde 16,4 ile ikinci, seyahat hizmetleri yüzde 13,2 ile üçüncü oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ÜLKE BAZLI TİCARET

Seyahat hariç hizmet ticaretinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2024’te ihracatta yüzde 35,8, ithalatta yüzde 42,3 payla lider konumda. AB ülkelerine ihracat 21 milyar 791 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine 8 milyar 417 milyon dolar oldu. İthalatta ise AB’den 20 milyar 507 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden 5 milyar 65 milyon dolar hizmet alındı.

Seyahat hariç hizmet ihracatında Almanya, yüzde 12,3 pay ve 7 milyar 484 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 11,8 payla ABD ve yüzde 6,1 payla Birleşik Krallık takip etti.

İthalatta ise İrlanda, yüzde 9,1 pay ve 4 milyar 396 milyon dolarla lider, ABD (yüzde 7,8, 3 milyar 787 milyon dolar) ve Almanya (yüzde 7,8, 3 milyar 758 milyon dolar) sıralamada yer aldı.