Roca Türkiye’nin desteğiyle Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen, İpa Kampüs Florya ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Mimarlık Yıllığı 2024 Sergisi, 12 farklı şehirden seçilen 35 projeyi mimarlık dünyasıyla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen, Roca’nın desteğiyle bu yıl beşinci kez hayata geçirilen Türkiye Mimarlık Yıllığı, mimarlık alanında üretimde bulunan tasarımcıların katkılarını görünür kılmayı amaçlarken, güncel mimarlık pratiğine dair fikir alışverişine zemin hazırladı.

Bu yıl farklı disiplinlerden tasarımcıların yer aldığı 142 proje arasından, Türkiye’nin 12 farklı kentinden 35 proje Türkiye Mimarlık Yıllığı 2024 seçkisine dahil edildi.

Sacit Arda Karaatlı, Hayriye Eşbah Tunçay, Funda Uz ve Aydan Volkan’dan oluşan seçici kurul tarafından projeler değerlendirildi.

Sergi, 23 Mayıs’a kadar İPA Florya Tesisleri Hangar Binası’nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.