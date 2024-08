5 Ağustos‘ta venüs başak burcuna geçiyor . Bu konu ile ilgili bir sonraki yazımda siz okurlarımı bilgilendireceğim.

Dikkat merkür gerilemesi başladı !

Ve 30 ağustosa kadar sürecek ayrıca 5 Ağustos‘ta venüs başak burcuna geçiyor . Bu konu ile ilgili bir sonraki yazımda siz okurlarımı bilgilendireceğim.

Astrolojinin giderek daha çok yayılması ve günlük hayata girmesi sayesinde pekçok insan astrolojik terimleri daha çok duyarlı oldu örneğin güneş ve ay tutulmalarından gezegenlerin geri hareketlerinden artık herkese haberdar en çok da bilinen Merkür gerilemesi en sık duyduğumuz merkür gerilemesinde Nelere dikkat etmemiz gerekir.

Merkür 4 Ağustos tarihinde dur anlaşmaya ve 4 Ağustos tarihinde gerilemeye başlıyor Merkür’ün gerileme hareketi 25 Ağustos tarihine kadar sürüyor bu tarihte direkte dönmek üzere bir müddet için durağınlaştıktan sonra 27 Ağustos tarihinde tamamen direk hareketine dönmüş olacak bu zaman diliminde her şey duracak ters veya kötü gidecek anlamına gelmiyor Her yıl merkür gerilemesi en az üç bazı yıllarda ise dört kez gerçekleşiyor kısaca merkür retro‘dan çok da korkmamız gerekmiyor hatta merkür retro gerilemesi döneminde güzel şeyler için de kullanabiliriz.

Astrolojide ışıklar olarak tanımlanan güneş ve ayın her ikisi de her zaman düz hareket yaparlar hiçbir zaman geriye gitmezler ya da geri hareket yapmazlar diğer gezegenler arada sırada kısa bir zaman aralığında doğudan batıya gittiklerinde tekrar düz hareketlerine geçmeden önce geri hareket yaparlar bu yüzden de iki hareket vardır bir doğudan batıya olan temel harekettir bu günlük hareket olarak bilinir diğer hareket batıdan doğuya Doğrudur ve ikincil hareket adı verilir.

Merkür’ün durağan olduğu dönemleri önemli konular üzerine odaklanmak fikir alışverişlerinde bulunmak önemli konuşmalar yapmak için kullanılmaması gerekir tüm gezegenlerin dua anlaşması ardından geri harekete geçerler ama özellikle Merkür Venüs ve Mars’ın geri hareketleri günlük hayatlarımızda ve bireysel girişimlerimizi daha fazla önem taşır bunlardan da en önemlisi Merkür’ün geri hareketleridir

Astroloji de merkür genel anlamda iletişim kontaklar yazılım eğitimler sözleşmeler ve sözlü taahhütler alım satım ve pazarlık eğitimle ilişkilendirilir Merkür’ün geri hareketi iletişimsel karışıklıklara yanlış anlaşılmalara dalgınlıklar ve unutkanlıklar neticesinde aksamalara işaret eder astroloji sayma ve hesaplama ile de ilişkilendirilen Merkür gerileme döneminde hesap hatalarına yanlışlıklar ya da gecikmelere yönelik durumlarla daha sık karşılaşılmaktadır yeniden yapma ya da tekrarlama enerjisi içeren her şeyde merkür gerilimsinin etkilerini görürsün merkür kelimesini kaçınılması gereken şey tekrarlanmaktan ziyade yeni şeyler yapmaktır yeni bir işe veya ilişkiye başlamak yeni bir anlaşma imzalamak yeni bir araba satın almak gibi bu tür olaylarda engellemelerle veya gecikmelerle karşılaşabilir özellikle de bir kez daha tekrarlanmasını istemediğimiz işlere girişim yapacağımıza merkür gerilemesi olup olmadığına dikkat etmemizde fayda vardır merkür hareketinde girişeceğimiz yeni işlerde yapacağımız sözleşmelerde koşullar beklenmedik şekilde ürün değiştirebilir yapılacak sözleşmelerde muhtemelen vergi veya bilgi eksikliği söz konusu olabilir bu yüzdenler geri harekette iken önemli adımlar atmaktan uzaklaşmalıyız başka bir özelliği de geri gittiği dönemlerde eski aileler tekrar karşınıza çıkabilir bu henüz tamamlanmamış bir işimiz veya ilişkilerinizle alakalı olabilir diğer taraftan evraklar kaybetmeye ve dalgınlıklar yüzünden evraklarda ve yazılı metinlerde hatalar oluşabilir eldeki her türlü projeleri gözden geçirmek eksikliklerini bir kez daha değerlendirmek yerinde olacaktır

MERKÜR GERILEMESI NASIL KULLANABILIRIZ

Her şeyden önce merkür gerilemesinin gereğinden fazla olumsuz gibi düşünmemesi gerekir yani yaklaşık 3.04 hafta boyunca hiçbir şeye adım atmayalım gibi bir sonuç çıkarmamalıyız bu gerilemeden hatta bu dönemleri kullanabiliriz de örneğin merkür girme zamanları eldeki her türlü projeleri gözden geçirmek eksiklerini bir kez daha değerlendirmek düzeltmek açısından çok olumludur yapacağımız işle ilgili yeni bir ilave bilgiler toparlama kendimizi daha iyi hazırlama fırsatı buluruz

Her ülkede giderken akla gelen fikirleri çok parlaktır ve direkt harekete döndüğünde bunlar çok akışkan olarak ortaya çıkar bu yüzden fikir jimnastiği yapmak yeni projeler üretmek çok yerindedir Merkür’ün geri gittiği dönemlerde eski şeyler tekrar karşımıza çıkabilir bu işimiz veya ilişkilerimizle alakalı olabilir kaybettiğimiz eşyaları bulma şansını yakalayabiliriz evde veya iş yerindeki evraklarımızı ve eşyalarımız düzeltmemiz işe yarayacak kaybetmiş olduğunuz bazı evraklarınızı bulmamız konusunda da şansınız artacaktır

Merkür gerileme zamanlarında yeniden bağlantı kurma ve bir araya getirme enerjisi de taşır merkür gerilemesi dönemlerinde eski bir iş projesi tekrar gündeme gelebilir veya eski bir dostluğumuz var müşterimizle ya da eskiden muhatap olduğunuz kişilerle tekrar karşılaşabiliriz

Daha önce yanlış anlaşılmış veya bu yüzden sorun yaratmış konular üzerinden tekrar değerlendirme yapılabilir muhataplarımızla bu konuları tekrar konuşabiliriz böylelikle daha evvel yapılmış hataları ya da yanlış anlaşılmış şeyleri daha iyi idrak edebilme ve onları düzeltme şansı yakalayabiliriz