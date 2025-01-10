Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini paylaştı. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylşaımında "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hele getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1877624934907695123