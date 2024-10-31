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Ekim ayı boyunca gerçekleştirilen Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Malatya Kitap Fuarı bölge illerine de hitap ediyor

Malatya Kitap Fuarı bölge illerine de hitap ediyor

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’nin 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen son çekilişinde, 5 bilen 2 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı! İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nin gerçekleşen son çekilişinde 2 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 6 milyon 45 bin 379 TL ikramiye kazandı.