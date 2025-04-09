Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki milli parklar ve tabiat parkları, Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 9 günlük tatil döneminde yoğun ilgi gördü. 29 Mart-6 Nisan 2025 tarihleri arasında, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 1 milyon 921 bin 91 kişi bu alanları ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün korumasındaki bu alanlar, vatandaşlara dinlenme, eğlenme ve doğayla baş başa zaman geçirme imkânı sunarak bayram tatilinde büyük bir çekim merkezi haline geldi.

Havası, suyu, tarihi ve doğal güzellikleri ile sakin bir ortam sunan korunan alanlar, tatil süresince ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre listede ilk sırayı 214 bin 269 ziyaretçiyle Kocaeli'de Ormanya Tabiat Parkı alırken, Marmaris Milli Parkı 196 bin 941 ziyaretçiyle ikinci, Gaziantep’teki Burç Tabiat Parkı ise 167 bin 376 ziyaretçiyle üçüncü oldu.

Ziyaretçi sayılarıyla öne çıkan diğer alanlar ise şu şekilde sıralandı:

Beyşehir Gölü Milli Parkı (150.342 kişi), Beydağları Sahil Milli Parkı (90.378 kişi), Akyokuş Tabiat Parkı (88.460 kişi), Ayvalık Adaları Tabiat Parkı (73.481 kişi), Şamlar Tabiat Parkı (60.152 kişi), Munzur Vadisi Milli Parkı (47.175 kişi) ve Turgut Özal Tabiat Parkı (33.044 kişi).