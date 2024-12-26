Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı, Mudanya Mütarekesi’nin diplomatik dehası İsmet İnönü, vefatının 51’inci yıldönümünde Mudanya’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.BURSA (İGFA) - Mudanyalıların fahri hemşehrisi olan 2. Cumhurbaşkanı ve Mudanya Mütarekesi'nin imza sahibi İsmet İnönü vefatının 51'inci yılında Tirilye Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel gece ile anıldı.

Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun Mehmet Tamer Uyar yönetiminde “İsmet İnönü Oratoryosu”nu sahnelenmesi ardından Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın moderatörlüğünde “Bayraklaşan Bir Ömür: İsmet İnönü” başlıklı söyleşide tarihçi-yazar Sinan Meydan ile İsmet İnönü’nün ikinci kuşak torunu gazeteci-yazar Zeynep Bilgehan Mudanyalılarla buluştu.

İsmet İnönü’nün Türk tarihine asker, diplomat, devlet adamı ve siyasetçi kimliği ile damga vurmuş çok önemli bir lider olduğunu söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İsmet İnönü'nün liderliğinde gerçekleştirilen reformların Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, “En büyük miraslarından biri, Türkiye’yi çok partili hayata geçiş sürecine taşımasıdır. Demokrat Parti’nin kurulmasına izin vererek demokrasiye geçişin öncüsü olmuştur. İktidarı devrederken seçim sonuçlarına saygı göstermesi, onun demokratik değerlere olan bağlılığını ortaya koymuştur" dedi.

“LOZAN KAHRAMANI VE BARIŞÇIL LİDER”

Söyleşide konuşan tarihçi-yazar Sinan Meydan, İsmet İnönü’nün Lozan Anlaşması’ndaki başarısına dikkat çekerek,“İsmet Paşa benim için Lozan kahramanıdır. Lozan’da Türkiye’nin isteklerinin yüzde 80’ini kabul ettirmiştir. Bu olağanüstü bir başarıdır. İsmet Paşa ve Atatürk’ü bir de böyle değerlendirmek lazım. Sadece Lozan’da kazandıkları değil, sınırları belli tam bağımsız bir Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtmakla kalmadılar, Lozan sonrasında yarın kalan konuları tamamladılar” dedi.

İsmet İnönü’nün torunu, gazeteci-yazar Zeynep Bilgehan ise, İnönü’nün genç yaşta büyük sorumluluklar üstlenmiş, kararlı, sakin ve bilgiye dayalı bir lider olduğunu belirterek, “İsmet İnönü’nün Anıtkabir’deki kabrinde yazılı olan üç cümle onun nasıl bir insan olduğunu çok iyi anlatır. Bunlardan birincisi ‘Cumhuriyet bir kadın devrimidir’. İkincisi ‘Cumhuriyette her zaman, her vatandaş eşit olacaktır’. Üçüncüsü ise gençlere yönelik ‘Azmedin ve hiçbir zaman iyi bir insan olmaktan vazgeçmeyindir.” dedi.

Başkan Dalgıç söyleşiye katılan konuklara 1926 yılında Mudanya’da İsmet İnönü’ye verilen fahri hemşehrilik beratını gösterek, Girit Danteli hediye etti.

Söyleşi sonunda Sinan Meydan ve Zeynep Bilgehan, okurları için kitaplarını imzaladı.

