İzmir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gençler gösterileri ile izleyenleri büyüledi.İZMİR (İGFA) - İzmir’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı.

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi hakkında konuşan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici geleceğin gençlerle güzel olduğunu ve 19 Mayıs'ın daima genç kalacağını belirtti.

Törende İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Halk Dansları, Dokuz Eylül Üniversitesi Folklor toplulukları ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tekvando grubu gösterileri büyük ilgi gördü.

Güreş, ritmik jimnastik gösterileri ise nefes kesti.

Tören Türk bayrakları ile Atatürk fotoğrafının yer aldığı Türk bayrakları eşliğinde sporcuların ve İzmirliler’in meydanda oluşturduğu coşkulu görüntü ile sona erdi.