Bu yıl 18’incisi Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek olan International Junior Cup yarın start alacak. Türkiye genelinden 64 takımdan bin 200 sporcu ve ailesi büyük bir festivalin parçası olacak.BURSA (İGFA) - Türk futboluna yetenekli bireyler kazandırmayı amaçlayan International Junior Cup yeni yıldız adayları için kapılarını 18’nci kez açacak. 1-3 ve 4-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyon büyük bir futbol şölenine sahne olacak.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Bursasporx.com’un yayıncı kuruluş olarak tüm heyecanı futbolseverlere aktaracağı Viking Park ve Star sahalarında oynanacak olan International Junior Cup’la ilgili değerlendirmelerde bulunan Program Sorumlusu Cengiz Şanay, 2 etaplı kampta 2011, 2012, 2013, 2014,2015 ve 2016 yaş gruplarında sporcu çocukları çim sahada, 2’şerli periyotta davet ettiklerini ifade etti.

Organizasyonda toplamda 64 ekipte, bin 350 sporcu ile 400 de ebeveynin yer alacağını kaydeden Şanay, “ İlk etabı 3 Nisan’da ikinci etabı ise 6 Nisan’da evlerine uğurlayacağız. 7 kişilik saha gözlemcisi, 3 gözlemci sorumlusu, 12 hakem, 5 organizasyon komitesi ile yayıncı kuruluşumuzun da 5 üyesi ile 32 kişilik ekibimiz sporcularımızın hizmetinde olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sahalarımız da hazır. Yarın saat 13.00’te müsabakalarımız başlayacak. Futbol şölenine ve eğleneceğimiz bir organizasyona imza atacağız. Fedai Aksoy Hocamız 2 etapta 1’er akşam 1’er saat antrenör arkadaşlarımıza bilgi verecek. İki turnuvada da sahada olacak. Antrenörlerle bir araya gelecek. Real Madrid Türkiye Sorumlusu Alp Türkyılmaz da aramızda olacak. International Junior Cup bir markadır. Hedef çocukların sosyalleşmesi ve Türk futboluna kamplarımızdan çocuk kazandırmak istiyoruz. Ercan Acar’ın Beşiktaş Futbol Okulları vardı. 76 tane profesyonel sporcusu var. Büyüyen bizden çıksın. Sahalara konsantre olduğumuz için herkesi izleyip, önereceğiz. Son söz sporcularda. Biz organizasyonu nokta nokta işledik. 64 takımın hazırlanmış kurallar içerisinde kendilerine bir şeyler kazandırmalarını istiyoruz. Kavga etmeyen, kazanan takımın rakibini teselli ettiği bireyler yetiştirmek istiyoruz” dedi.

International Junior Cup Saha, Gözlemci ve Takımlardan Sorumlu Şenol Kırsakal ise kampları planlarken, sporculara faydalı olmasını istediklerini dile getirirken, “Bazı kurallarda değişiklikler yaptık. Sporcuların gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü ortamı da saha içinde hazırladık. Daha profesyonel hakemler ve saha gözlemcileriyle çalışacağız. Bütün takımlar bizim için şampiyondur. Geçtiğimiz sezon 6-7 oyuncumuzu bu organizasyondan profesyonel takımlara gönderdik” dedi.

International Junior Cup Hakem, Gözlemci Ve Saha Sorumlusu Ercan Acar, iyi bir ekibe sahip olduklarını kaydederken, gelen bütün ekiplere başarı dilediklerini kaydetti.