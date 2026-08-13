Düzce'nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde, denize sıfır konumdaki sıra dışı mimarisiyle dikkat çeken Akçakoca Merkez Camii'nin hemen karşısında bulunan Fedai Karabıyık Parkı, son günlerde ilginç bir misafire ev sahipliği yapıyor.

Gamze KIR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Fedai Karabıyık Parkı çevresinde yaşamını sürdüren ve insanlara alışkın tavırlarıyla dikkat çeken bir karga, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Çevredeki insanların yanına rahatlıkla yaklaşan, zaman zaman omuzlara konan ve kendisine verilen yiyecekleri tüketen kuş, bölgedeki ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor.

Akçakocalı yazar İbrahim Bilgin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise kısa sürede büyük ilgi gördü. Bilgin, karga ile çekilen görüntülerini 'Ben o kargalardan değilim' ve 'Dost olduk' notuyla paylaşırken, gönderi sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.