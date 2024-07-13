Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘Demokrasiye Sahip Çıkan Milletin Zaferi’ fotoğraf sergisi açtı. Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde 54 fotoğrafın sergilendiği organizasyon 16 Temmuz saat 17.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Türk tarihinin en önemli sayfalarına yazılan 15 Temmuz’un, hainlere karşı, devletin ve milletin irade, azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiğini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Bu ülke daha önce de örtülü-açık darbeler gördü, muhtıralar yaşadı ancak milletimiz ilk kez milli iradesini, demokrasisini ve seçilmiş liderini savunmak için sokağa çıktı. İşte bu devletle milletin kucaklaşmasıdır.

15 Temmuz Türkiye için milattır. 15 Temmuz’da herkes anladı ki devletin de vatanın da ordunun, polisin de tek sahibi millettir. 15 Temmuz; tıpkı ceddimizin kahramanlıkları ve zaferleri gibi geleceğimizi aydınlatacak ve gençlerimize ışık olacaktır. Milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destan asla unutulmayacak. 15 Temmuz’da ortaya koyduğumuz milli birlik ve dayanışma ruhu, aynı yollara başvurmak isteyecek hainlerin ümitlerini kökten söküp atmıştır” dedi.