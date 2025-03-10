14 Mart Tıp Bayramında aile hekimleri, ebe ve hemşireleri iş bırakıyor. Kasım ayından bu yana devam eden eylemlere rağmen istek ve sorunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmesi üzerine bir kez daha iş bırakacak olan ASM çalışanları, Bakanlığı çözüm bulmaya davet etti.ANKARA (İGFA) -14 Mart Tıp Bayramında aile hekimleri, ebe ve hemşireleri iş bırakıyor. Kasım ayından bu yana devam eden eylemlere rağmen istek ve sorunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmesi üzerine bir kez daha eyleme hazırlanan ASM çalışanları adına konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi.



Eylemle ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Derya Mengücük “İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi.

AİLE HEKİMLERİ VE ASM ÇALIŞANLARININ İSTEKLERİ

Sağlık Bakanlığını; sağlık sisteminin gerçeklerini görmezden gelmeden ciddiyetle değerlendirmeye, sorunlara sorun ekleyen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini geri çekmeye ve çözümleri tüm meslek örgütleri ile birlikte bulmaya çağıran Dr. Derya Mengücük, Bakanlığın hala çözümden uzak olduğunu söyledi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "Övündükleri sayılar, incittikleri ve tükettikleri hekimler, küstürdükleri ve korumadıkları sağlık çalışanları sayesindedir. Bu emek ve özveri yok sayılamaz. Yaşam için, sağlık için verilen emek küçümsenemez. Sağlık Bakanlığı, bu emek ve özverinin toplum sağlığının güvencesi olduğunu inkar etmeden çalışanlarının can güvenliği en başta olmak üzere çalışma koşulları ve özlük haklarında, ücretlerinde iyileştirmeler için en üst düzeyde çaba göstermelidir" DEDİ.

YENİ YÖNETMELİK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HAZIRLANMALI

Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı tedbirlerin bir an önce uygulamaya koyulmasını isteyen Dr. Derya Mengücük, "Sağlık Bakanlığı, 3-5 dk lık hızlandırılmış değil nitelikli bir sağlık hizmetinin peşinde olmalıdır. Performansa dayalı ve teşviklere bağlı çok parçalı ödemeler yerine sabit ve emekliliğe yansıyan tek maaş talebini gerçekleştirmelidir. Aile Hekimliği Yönetmeliğini, yenisini meslek örgütleri ve çalışanlarla birlikte hazırlamak üzere geri çekmelidir” dedi..