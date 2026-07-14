Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eserler ödüllendirildi. 'Aşk/Sevgi' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 47 ülkeden 344 karikatürist 997 eserle katıldı.

MUĞLA (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 'Aşk/Sevgi' temasıyla düzenlenen yarışma, dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirirken, uluslararası düzeyde yoğun ilgi gördü. Toplam 47 ülkeden 344 karikatüristin 997 eserle katıldığı yarışmada dereceye giren isimler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

SEÇİCİ KURUL ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN OLUŞTU

Yarışmanın seçici kurul değerlendirmeleri 30 Mayıs 2026 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. 18 Yaş Üstü Kategorisi, Mansiyonlar ve Behiç Ak Özel Ödülü değerlendirmelerinde Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Aşkın Ayrancıoğlu, Savaş Ünlü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Şeref Demirtaş görev aldı.

18 Yaş Altı Kategorisi'nde ise jüri üyeliğini Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Savaş Ünlü ve Şeref Demirtaş üstlendi.

18 YAŞ ÜSTÜ KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÇİN'E GİTTİ

Jüri değerlendirmeleri sonucunda 18 Yaş Üstü Kategorisi'nde birincilik ödülünü Çin'den Liu Qiang kazandı. İkincilik ödülüne Türkiye'den Oğuz Demir, üçüncülük ödülüne ise Türkiye'den Faruk Soyarat layık görüldü. Mansiyon ödüllerini Ahmet Aykanat, Ozan Soydan ve Rusya'dan Alexander Yakovlev aldı.

GENÇ KARİKATÜRİSTLER DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

18 Yaş Altı Kategorisi'nde birincilik ödülünü Zeynep Duru Göçmen kazanırken, Yusuf Bürümlüoğlu ikinci oldu. Yarışmanın özel ödülü olan Behiç Ak Özel Ödülü ise Muğla'dan Tuna Ceylan'a verildi.