Mersinlilere daha iyi bir hizmet verebilmek için çalışmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 240 milyon 111 bin TL değerinde 746 adet taşıtı kente kazandırma sürecini başlattı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü imzaladığı sözleşme ile 35 adet üst ekipmanlı altyapı aracını bünyesine kazandırıyor.

Büyükşehir bünyesindeki birimlerde kullanılacak olan araçların 67 adedi ise kentlinin kullanımına sunuldu. Büyükşehir envanterine; 20 adet 18 metreküplük damperli kamyon, 31 adet çift kabin kamyonet, 15 adet binek otomobil, 1 adet forklift eklendi.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Mersinliler için yüzlerce yatırımı hayata geçiren ve mega projeler ile kentin çehresini ve vizyonunu geliştiren Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi, kent ve kentli için her detayı düşünmeye devam ediyor.

Ardı ardına açılışı yapılan projelere ek olarak kentin her sorununa en hızlı şekilde yanıt verecek olan ekipmanları da unutmayan Büyükşehir, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek, kiralama yerine öz taşıt filosunu büyütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri daha da düşürülürken, hizmetler de çevreye daha az zararlı araçlar ile sunuluyor.

TERBAN: 'BAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA TAŞIT FİLOMUZU BÜYÜTÜYORUZ'

Mersin Büyükşehir'in kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak adına yatırımlarına devam ettiğini söyleyen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Terban, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in ortaya koyduğu mali disiplin, tasarruf ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerinin yenilenmesi ve kiralama yerine belediyemizin kendi öz malı taşıt filosunu büyütme hedefi kararlılıkla hayata geçirilmektedir. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri olan taşıt ve iş makinesi alım programı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan gerekli izinler alınmış ve toplam 746 adet taşıt ile iş makinesinin belediyemize kazandırılması süreci başlatılmıştır' sözlerine yer verdi.