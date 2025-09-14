A Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile şampiyonluk için mücadele edecek. Maç, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de Letonya’nın Riga kentindeki Arena Riga’da oynanacak ve TRT1’den canlı yayınlanacak.İSTANBUL (İGFA) - A Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda 24 yıl aradan sonra finale yükseldi.

Yarı finalde Yunanistan’ı 94-68 mağlup eden 12 Dev Adam, şimdi Almanya karşısında şampiyonluk peşinde.

Final maçı, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de Arena Riga’da gerçekleşecek ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Avrupa Şampiyonası finalinde bu akşam 21.00’de Almanya ile karşılaşacak Millilerimize yürekten başarılar diliyorum. Tüm Türkiye tek yürek, kalbimiz ve dualarımız sizinle” ifadeleriyle takıma moral verdi.

Basketbolseverler, 2001’den beri ilk kez finale çıkan Türkiye’nin şampiyonluk kupasını kaldırması için ekran başına kilitlenecek.