MANİSA (İGFA) - Bu yıl 485. kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kültürden sanata, gastronomiden şifaya, eğlenceden spora kadar birçok etkinlikle Manisalılara unutulmaz bir hafta sundu. Festival’de bu yıl ilk kez Manisa Mesir Tiyatro Festivali de gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde oynanan, ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, ‘Sığınamayanlar’, ‘Ceko ile Peko’, ‘Tatlı Kaçık’, ‘39,5 Basamak’ gibi oyunlar, Manisalı tiyatroseverlerle buluştu.

SANATSEVERLERDEN TAM NOT ALDI

Mesir Tiyatro Festivali’nin son gününde ise ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ oyunu sahnelendi. Oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Oğuz Murat Pınar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ile tiyatro tutkunları takip etti. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Dario Fo tarafından yazılan, Mahir İpek, Çağlar Deniz, Mehmet Ulusoy, Boray İsabetli, Hazal Pekgöz ve Yıldırım Şimşek’in oyunculuklarıyla sahneye taşınan oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, festivalin ardından yaptığı değerlendirmede “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Manisa Mesir Tiyatro Festivali’nin gördüğü yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Hemşehrilerimizin salonları doldurması, Manisa’da sanata olan bağlılığın ve tiyatroya duyulan özlemin en güzel göstergesi oldu. Bu önemli adımın atılmasına öncülük eden, sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu güzel başlangıcı daha da büyüterek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

