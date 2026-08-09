Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Bosna Hersek FERA Şubesi'nde çalışmalar devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temeli Nisan ayında atılan ve inşaat çalışmaları titizlikle sürdürülen Bosna Hersek Mahallesi FERA Şubesi'nde incelemelerde bulundu.

Konya için yeni markalar oluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, 'Bunun amiral gemilerinden birisi de FERA kahve markamız. Özellikle gençlerimizin yoğun olduğu alanlarda FERA şubeleri açarak onların nitelikli hizmete uygun fiyatla ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Şu anda şehrimizin farklı noktalarında ve Ereğli'de hizmet üretiyoruz. İnşallah Bosna Hersek Mahallemizdeki FERA Şubemizi de bu yıl itibariyle açmayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Bosna Hersek Mahallesi'nin yoğun öğrenci nüfusuna sahip olduğunu anımsatarak, 'Yoğun üniversite ve öğrencilerimizin olduğu alanda öğrencilerimizin boykot olmayan kendi markamızı kullanarak nitelikli hizmet almalarını sağlayacak bir hizmeti daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Şimdiden gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.