İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan Haydarhane Camii Haziresi'ndeki 7 tarihi mezar taşı, bir şüphelinin saldırısı sonucu zarar gördü. İstanbul Valiliği'nin 'Yadigâr' projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla mezar taşları aslına uygun şekilde onarıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Haydarhane Camii Haziresi'nde bulunan tarihi mezar taşlarının yeniden aslına uygun şekilde ihya edildiğini duyurdu.

ZARAR GÖREN 7 TARİHİ MEZAR TAŞI İHYA EDİLDİ

Valiliğin paylaşımına göre, Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan Haydarhane Camii Haziresi'ndeki 7 tarihi mezar taşı, bir şüphelinin saldırısı nedeniyle zarar gördü.

Tarihi eserlerde meydana gelen tahribatın ardından gerekli çalışmalar başlatılırken, zarar gören mezar taşları uzman ekiplerin çalışmasıyla onarıldı ve aslına uygun hale getirildi.

'ECDATTAN YADİGÂR, GELECEĞE EMANET'

Restorasyon çalışmalarının, İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Yadigâr' projesi kapsamında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Valilik, proje kapsamında ecdat yadigârı tarihi eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini vurguladı. ,

İstanbul Valiliği paylaşımında, 'Ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz' mesajına yer verirken, çalışmaları 'Ecdattan Yadigâr, Geleceğe Emanet' ifadeleriyle duyurdu.

Çalışmayla birlikte, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının önemli parçalarından olan mezar taşları yeniden korunma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmak üzere ihya edilmiş oldu.