Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü ulaşım teyakkuzu çerçevesinde Keles ilçesinde 3 mahallenin iç ve bağlantı yollarını yenilemek üzere harekete geçti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol yenileme çalışmalarına hız verildi.

Başkan Vekili Biba'nın göreve geldiği 10 Nisan'dan bugüne kadar geçen süre zarfında ulaşım yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 12 kat artıran Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için teyakkuza geçti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Keles ilçesine bağlı Alpağut, Belenören ve Haydar Mahalleleri'nin iç yolları ve bağlantı yollarında toplam 13 kilometre uzunluğunda sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor. Mevcutta 7 metre olan yol genişliği de 9 metreye çıkarılıyor. Yenilenen yollar sayesinde kırsal ulaşımda yer alan mahalleler arasında ulaşım daha modern ve ulaşılabilir hale gelmesi hedefleniyor.