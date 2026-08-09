Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ile birlikte ilçede gerçekleştirdiği saha incelemelerinde, DESKİ ve Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen toplam 160 milyon TL'lik alt ve üstyapı yatırımlarını yerinde inceledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin tamamında yaşam kalitesini artırmak, altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı yatırım programını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda Buldan ilçesinin geleceğine yönelik başlatılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projeler hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çavuşoğlu'na saha incelemeleri sırasında Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak da eşlik etti.



BULDAN'IN ALTYAPI SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM



Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Buldan genelinde hayata geçirdiği toplam 120 milyon TL'lik altyapı hamlesiyle ilçenin sorunlarına kalıcı çözümler getiriyor.

Sel ve taşkın riskine karşı Cumhuriyet ve Gölbaşı mahallelerinde inşa edilen 2.659 metrelik yağmursuyu hattı başarıyla tamamlanırken, Sanayi Caddesi'nde planlanan 1.800 metrelik yeni hat için de çalışmalar başlatıldı. İçme suyu güvenliğini güvence altına almak amacıyla merkez ve köylerde toplam 18.198 metrelik hat yenilemesi tamamlandı, merkezdeki 2.300 metrelik ek hat çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına başlanan 1.000 metreküplük içme suyu deposu, Aktaş Mahallesi'ndeki prefabrik içme suyu deposu ve Süleymanlı Mahallesi'ndeki içme suyu deposu modernizasyon çalışmaları da sürdürülüyor.



ALTYAPIDA GELECEK ODAKLI DÖNÜŞÜM



Öte yandan Çaybaşı Mahallesi'ndeki prefabrik içme suyu deposu, Çatak, Beş ve Türlübey mahallelerindeki 3 adet deponun modernizasyonu ve merkez ile Doğan, Bölmekaya ve Karaköy mahallelerindeki susuzluk sorununu çözen 9 adet sondaj kuyusu tamamlanarak hizmete alındı.

Kadıköy, Süleymanlı, Bozalan, Çamköy ve Oğuz mahallelerindeki 900 metrelik kanalizasyon hattı ile Süleymanlı Gölü'nü besleyen yüzey sularına yönelik 1.200 metrelik dere temizliği de bitirildi. Altyapının akıllı yönetimini sağlamak adına 18 depoda uzaktan izleme imkanı sunan 8 adet SCADA otomasyon sisteminin kurulumu da başarıyla tamamlandı.



ÜSTYAPIDA MODERN GÖRÜNÜM



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Buldan genelinde aralıksız sürdürülen 40 milyon TL maliyetli üstyapı hamlesi ise ilçe merkezindeki ulaşım ağını modern bir görünüme kavuşturuyor.

Yatırım planı doğrultusunda, Buldan Merkez Otogar etrafında gerçekleştirilen 1.250 tonluk asfalt serimi ile Adnan Menderes Caddesi'ndeki asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sürücülerin ve yayaların ulaşım konforunu artıracak projeler hız kesmeden devam ederken; Atatürk Caddesi'ndeki çalışmalar halihazırda sürüyor. Öte yandan, 900 metre uzunluğundaki Celal Bayar Caddesi'nde 1.750 tonluk asfalt serimi için çalışmalara start verilirken, 750 metre uzunluğundaki Sekiyurt Caddesi de 1.450 tonluk asfalt serimi için üstyapı yatırım planına dahil edildi.