Zonguldak Belediyesi'nin açık hava sinema etkinliğinde, Kelebeğin Rüyası filmi Liman Arkası'nda izleyicilerle buluştu.

ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak Liman Arkası'nda gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan sinemaseverin yoğun katılımıyla renkli ve anlamlı bir akşama sahne oldu.

Gösterimin gerçekleştirildiği Liman Arkası, yalnızca eşsiz atmosferiyle değil, aynı zamanda Kelebeğin Rüyası filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapmış olmasıyla da özel bir anlam taşıyor.

Katılımcılar, filmin iz bıraktığı mekânda aynı hikâyeyi yeniden izleme fırsatı bulurken, sinema ile kentin hafızasını bir araya getiren unutulmaz bir deneyim yaşadı. Denizin ve tarihi dokunun eşlik ettiği yaz akşamında vatandaşlarımız açık havada sinema keyfi yaşarken, etkinlik alanında samimi ve sıcak bir atmosfer oluştu.

Gösterim öncesinde ve sonrasında bir araya gelen katılımcılar, böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kültürel mirasımızı yaşatmak ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, kentimizin önemli mekânlarından biri olan Liman Arkası'nın kültürel ve sosyal yaşam içerisindeki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Film boyunca duygu dolu anlar yaşayan izleyiciler, hem sinemanın büyüsünü hem de mekânın taşıdığı hatıraları aynı anda hissetme imkânı buldu.

Yaz dönemi boyunca kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlarımızı bir araya getirmeye devam edecek. Açık hava sinema gösterimleri başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle kentimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Yoğun katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bir sonraki etkinliklerimizde yeniden buluşmayı diliyoruz.