Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - MESKİ, Mut ilçesine bağlı Hacıahmetli Mahallesi Zeyker Yaylası'nda uzun yıllardır yaşanan içme suyu yetersizliğinin giderilmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bölgede mevcut bulunan 50 ton kapasiteli içme suyu deposu, özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyordu. MESKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bölgeye yerleştirilen 50 ton kapasiteli depoyla toplam içme suyu kapasitesi 100 tona çıkarılarak su arzı güçlendirildi.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde Zeyker Yaylası sakinleri ve yaz döneminde bölgeye gelen vatandaşlar kesintisiz içme suyuna kavuşurken, özellikle yoğun kullanım dönemlerinde yaşanabilecek su sıkıntılarının da önüne geçilmiş oldu.

Kaya: 'Bu yatırım mahallemizin geleceğine yapılan önemli bir hizmet'

Hacıahmetli Mahalle Muhtarı Yunus Emre Kaya, Zeyker Yaylası'nda nüfus artışına bağlı olarak içme suyunun yetersiz gelmeye başladığını belirterek; 'Eski depomuz 50 tonluktu ve yaylamızda artan nüfusa karşılık vermiyordu. MESKİ'ye yapmış olduğumuz talep doğrultusunda içme suyu depomuz geldi, kurulumu yapıldı. Böylece toplamda 100 ton bir kapasiteye ulaştık. Bundan sonra inşallah sıkıntı yaşamayacağız, diye düşünüyoruz. Bu yatırım mahallemizin geleceğine yapılan önemli bir hizmet oldu. Yaylamıza vermiş oldukları desteklerden dolayı başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer Bey'e ve MESKİ ailesine köylülerim ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer öncülüğünde çalışmalarını sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin genelinde kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor.