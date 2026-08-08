TEKİRDAĞ (İGFA) - Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında hayata geçirilen Kadın Mahalle Buluşmaları Marmaraereğlisi, Saray, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde gerçekleştirildi.

KADINLARIN SESİ YEREL YÖNETİME TAŞINIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen buluşmalarda Psikolog Rümeysa Güngör ve Sosyolog Selinay Demirhanöz, kadınların mahallelerine ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

ORTAK AKILLA ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Mahallelerde günlük yaşamı doğrudan etkileyen konuların ele alındığı toplantılarda kadınlar yalnızca sorunlarını dile getirmekle kalmıyor, çözüm önerilerini de paylaşarak yerel yönetim süreçlerine aktif katkı sunuyor. Böylece mahallelerin ihtiyaçları yerinde belirlenirken, çözüm odaklı çalışmaların daha etkin planlanması amaçlanıyor.

EŞİTLİK POLİTİKALARINA YÖN VERECEK

Kadın Mahalle Buluşmaları'nda dile getirilen görüş ve öneriler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına önemli katkı sağlayacak.

KATILIMCI YEREL YÖNETİM GÜÇLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kadın Mahalle Buluşmaları önümüzdeki süreçte Süleymanpaşa, Ergene ve Malkara ilçelerde gerçekleştirilecek. Çalışmalarla kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, mahalle ölçeğinde ortak aklın güçlendirilmesi ve katılımcı yerel yönetim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.