Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentlileri 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' ile buluşturmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Etkinlik kapsamında katılımcılar, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığı; Ulus, Anafartalar Caddesi'nde yapılan restorasyon ve koruma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olarak; kültürel mirasa yerinde tanıklık etme şansı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve tarihi mirasını korumaya ve bu mirası 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' ile vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı'nın alanında uzman personeller eşliğinde gerçekleştirdiği gezide, katılımcılar bu hafta Ulus, Anafartalar Caddesi'nde buluştu.

Vatandaşlar, Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 25 tescilli olmak üzere 121 yapının tarihi dokusunun korunarak yenilenmesi hakkında bilgi sahibi oldu. Aynı zamanda; Mermercizade İş Hanı'ndan, Hayat Apartmanı'na kadar birçok tarihi yapının öykülerine de yerinde tanıklık etme şansı buldu.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI 'ANKARA MİRAS ŞANTİYE GEZİLERİ'MİZE BEKLİYORUZ'

ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga, kentin tarihi ve ticari merkezlerinden Anafartalar Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyerek yapılan etkinlikle ilgili bilgi verdi:

'Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Başkanlığı olarak; Anafartalar Sokak Sağlıklaştırma Çalışmasını tamamladık. Bugün de bu çalışma kapmasında yaptığımız işleri vatandaşlara tanıtmak için şantiye gezilerine başlamış bulunmaktayız. Şantiye Gezilerinde iş kapsamında özellikle tescilli yapılarda yaptığımız uygulamalarından bahsedeceğiz. Şantiye gezilerimiz kapsamında; Anafartalar Caddesi boyunca tüm yaptığımız tescilli yapıları göreceğiz ve rotamızda caddemizin önemli yapılarından bahsedeceğiz. Bunlar; Mermercizade İş Hanı, Ali Bey İş Hanı, Hayat Apartmanı, Gülhane İş Merkezi, Sakarya Apartmanı gibi yapılar. Bu yapılar üzerine gerçekleştirdiğimiz konservasyon çalışmaları üzerine katılımcılara detaylı bilgi veriyoruz. Restarosyana ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı da bu şantiye gezilerimize bekleriz.'