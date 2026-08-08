Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, on ikinci durağı Nevşehir'de birbirinden farklı etkinlikleri her yaştan sanatseverle buluşturmayı sürdürüyor. Festivalin beşinci günü, söyleşiden sanat atölyesine ve çocuk aktivitelerine uzanan program ziyaretçilere yeni deneyimler kazandırdı. Öğretirken eğlendiren Çocuk Köyü ve Aselsan Çocuk Şenliği etkinlikleri ise festivale katılan minik katılımcılara keyifli anlar sundu.

NEVŞEHİR (İGFA) - 'Edebiyat Psikolojisi ile Kendini Bulma Yolculuğu' başlıklı söyleşi programı yazar Hatice Karabakla'nın katılımıyla Ürgüp Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik katılımcıları, edebi eserlerin, romanların ve karakterlerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini farklı yönleriyle ele alma fırsatı buldu. Söyleşide, edebiyatın bireyin duygu dünyasını anlamadaki rolü, karakter tahlilleri aracılığıyla kişinin kendini tanıma süreci ve kitapların farkındalık geliştirmeye katkısı üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Katılımcılar, eserlerde yer alan karakterlerin yaşadığı içsel çatışmaların gerçek yaşamla olan benzerliklerini değerlendirirken, edebiyatın empati kurma, farklı bakış açıları geliştirme ve kişisel gelişimi destekleme yönlerini keşfettiler.

YETİŞKİNLER GELENEKSEL RESİMLE, MİNİKLER İSE SANATIN EĞLENCELİ DÜNYASIYLA TANIŞTI

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde eğitmen Zeliha Saçlı ile birlikte düzenlenen Yağlı Boya ve Karışık Teknik Geleneksel Resim Atölyesi, hem yetişkin hem de çocuklara keyifli bir uygulama deneyimi yaşattı. Tuval üzerine yağlıboya, akrilik, doğal pigmentler ve çeşitli dokusal malzemeleri bir arada kullanarak çok katmanlı kompozisyonlar oluşturan katılımcılar, geleneksel motifleri çağdaş yorumlarla yeniden ele aldı. Atölye süresince teknik bilgi edinilir ve sanatsal üretim süreci deneyimlenirken, kültürel mirasın sanatsal yansımaları özgün çalışmalarla ifade edildi.

Çocuklar ise Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen atölye ile birlikte sanatın eğlenceli ve üretken dünyasıyla buluştu. Kendi hayal güçlerini yorumlayan minikler; renkler, dokular ve farklı teknikleri kullanarak el becerilerini ve görsel algılarını geliştirme fırsatı yakaladı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER NEVŞEHİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE

Festival süresince her gün miniklerin eğlence dünyasına misafir olan Çocuk Köyü, beşinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar oyun alanlarında enerjilerini doyasıya atarken; Karagöz Atölyesi, VR Balon Turu ve panayır aktivitesinde birbirinden farklı deneyimler kazandı. Her yaş grubuna hitap eden aktiviteler sayesinde keyifli anlar yaratılırken, aileler de festival atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Avanos Amfi Tiyatro'da miniklerle buluşan ASELSAN Çocuk Şenliği, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Eğitici içeriklerle eğlenceyi bir araya getiren etkinlik alanlarında çocuklar, teknolojiyi yakından tanıma ve farklı uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Gün boyunca devam eden programda merak duygularını harekete geçiren uygulamalara katılan minikler, hem keyifli vakit geçirdi hem de yeni bilgiler edindi.

Dokuz gün boyunca Nevşehir'i kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek festival, önümüzdeki günlerde de konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.