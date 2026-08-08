Kütahya Belediyemizin destekleriyle, Kütahya Valiliği himayelerinde ve Kuzenler Grup ve Mecitoğlu Grup katkılarıyla düzenlenen Yedigöller Metehan Destek Konserleri ilk gününde büyük ilgi gördü.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da DMD hastası Metehan'ın tedavi sürecine destek olmak amacıyla Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlarımız hem dayanışmaya ortak oldu hem de müzik dolu bir akşam geçirdi. Program kapsamında düzenlenen mezat etkinliği yoğun ilgi görürken, gecenin devamında sahne alan Zakkum, sevilen şarkılarıyla vatandaşlarımıza unutulmaz anlar yaşattı.



Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne olan organizasyonda, Metehan'ın tedavisine katkı sunmak isteyen vatandaşlar yardım bilekliklerini temin ederek desteklerini gösterdi. Gece boyunca oluşan birlik ve beraberlik tablosu, şehrin paylaşma ve yardımlaşma kültürünü gözler önüne serdi.



Organizasyon, Metehan'ın sağlığına kavuşması için başlatılan umut yolculuğuna güçlü bir destek sağladı. Yedigöller Metehan Destek Konserleri, birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı programlarla önümüzdeki günlerde de devam ederek, iyiliğin ve dayanışmanın sesi olmayı sürdürecek.