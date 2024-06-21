Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görevinin başında hizmet veriyor. Rutin denetimlerini sıklaştıran ve bazı vatandaşların sahiller ile parkları kalacak yer olarak seçmesine göz yummayan ekipler, Kurban Bayramı boyunca 1288 kalem işlem uyguladı.ANTALYA (İGFA) - Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan Zabıta ekipleri, şu ana kadar kaldırım işgalinden dilenciliğe, izinsiz çadırlardan park ve yeşil alanlarda uygunsuz yatanlara kadar 8 kalemde toplam 1288 işlem yaptı. Belediye Zabıta ekiplerinin 15-18 Haziran günleri arasında kalem kalem yaptığı işlemler ise şu şekilde: Kaldırım İşgali Yapan Araçlara Uygulanan İdari Yaptırım Tutanağı Sayısı: 87, Otobüs Durağı İşgali Yapan Araçlara Uygulanan İdari Yaptırım Tutanağı Sayısı: 17, Park ve Yeşil Alanlarda Alkol Alan Şahıslara Uygulan İdari Yaptırım Tutanağı Sayısı: 11, Dilencilik Yapan Şahıslara Uygulanan İdari Yaptırım Tutanağı Sayısı: 17, Sahil ve Yeşil Alanlara İzinsiz Kurulduğu İçin Kaldırılan Çadır Sayısı: 144, Çadırı Kaldırılan Şahıs Sayısı: 462, Çimler Üzerinde ve Yeşil Alanlarda Uygunsuz Vaziyette Yattığı İçin Kaldırılan Şahıs Sayısı: 398 ve Kamu Alanlarına Uygunsuz Park Ettiği İçin Kaldırılan Araç Sayısı: 152.

ZABITA'DAN GÖNÜLLÜ MESAİ

Öte yandan, refüj ve yeşil alanların sulama işlemleri de kontrollü olarak gerçekleştirilirken, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik bayram öncesi yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Pazartesi gününe kadar gönüllü olarak fazladan çalışmayı talep ettiklerine dikkat çekmişti. Bu kapsamda hiçbir personel izin kullanmadığı gibi özveriyle çalışan ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliği için tamamen gönüllük esasına göre görevlerinin başında oldu. Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, gece gündüz demeden çalışarak, Alanya’nın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için azami gayret gösterdiklerini kaydetti.