Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için il il kura çekimlerini sürdürüyor. İşte bu hafta kura çekimi yapacak olan iller...

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirmesi sonrasında ilk kuralar 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilmişti.

Ardından Şırnak ve Hakkâri'de de TOKİ koordinesinde kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu hafta çekilecek kuralara ilişkin illeri duyurdu.

Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e. 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşanacağı 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleme yolunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ise 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da çekilecek olan hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURALAR ÇEKİLECEK?

İşte noter huzurunda yapılacak 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek listelerinde; 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri yapılacak.