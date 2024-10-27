Meteoroloji, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin etti. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği Türkiye'de batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.