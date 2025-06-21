Meteoroloji, Türkiye'nin batı ve kuzeyinde sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar beklentisi var. Hava sıcaklığının kuzey ve batıda 3-5 derece düşmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Yalova, Sakarya ve Bilecek çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Tokat haric)), Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 ; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Akdeniz'de gündüz doğu ve güneydoğudan akşam saatlerinde ise batı ve kuzeybatıdan, 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.