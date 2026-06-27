Osmangazi'de yaşayan vatandaşların neşeli, eğlenceli ve şenlik dolu bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla düzenlenen 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri' Selamet Mahallesi'nde başladı.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören ve Osmangazi'nin mahallelerine şenlik havası katan etkinlikler, bu yıl da tüm coşkusuyla devam ediyor. Şenliklerin ilk durağı olan Selamet Mahallesi'nde çocuklar için oyun alanları kurulurken, patlamış mısır, pamuk şeker ve yüz boyama stantları da yoğun ilgi gördü. Karnelerini almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, eğlence dolu etkinliklerle adeta karne hediyesine kavuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in katıldığı ve mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik çalışanlarından oluşan Temiz Orkestra da sahne aldı. Orkestranın seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılara vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik ederken, Selamet Mahallesi yaz akşamını müzik ve eğlenceyle renklendirdi. Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri', renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikler yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek.

'Mahallemizde Düzenlenen Eğlence Bize Karne Hediyesi Oldu'

Karne aldıkları gün mahallelerinde düzenlenen 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri' ile unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten Selamet Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, 'Osmangazi Belediyesi mahallemizde çok güzel bir şenlik düzenledi. Bizler için oyun alanları kuruldu, gün boyunca doyasıya eğlendik. Patlamış mısır, pamuk şeker ve birbirinden güzel etkinliklerle karne sevincimizi daha da artırdık. Bu organizasyon bizim için adeta karne hediyesi oldu. Mahallemize bu güzel etkinliği getiren Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Şenliğin finalinde çocuklar için düzenlenen sihirbaz gösterisi büyük ilgi gördü. Sihirbazın sergilediği birbirinden etkileyici illüzyon gösterilerini hayranlıkla izleyen çocuklar, gösteri boyunca hem şaşkınlıklarını gizleyemedi, hem de keyifli anlar yaşadı.