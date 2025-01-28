Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yrdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ocak Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürecek.

Rüzgarın genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS UYARISI

Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.