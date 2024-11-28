Türkiye'nin bugün kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları kısmen yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ve Ardahan karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.