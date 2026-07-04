Kamuoyunda varlık barışı olarak bilinen yurt dışında bulunan paraların sorgulanmadan Türkiye'ye getirilmesi ve vergiden muaf tutulması ile ilgili kararın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan varlık barışı ve vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getirilmesi, varlıkların kayıt altına alınması 31 Temmuz 2027'ye kadar yapılacak.

Yurt dışından getirilen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından yüzde 5 peşin vergi alınacak.

Bir diğer karar ise, yurt dışında elde edilen kazançların Türkiye'ye getirilerek yatırım yapılması halinde 20 yıl süreyle vergiden muaf tutulacak.